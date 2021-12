Sci alpino oggi, Prova Discesa Val Gardena 2021: programma, orari, tv. I pettorali di partenza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gli uomini-jet tornano a solcare le nevi italiane nella Prova cronometrata odierna. La Coppa del Mondo di sci alpino arriva in Val Gardena con un superG ed una Discesa, da disputarsi rispettivamente il 17 e il 18 dicembre. Sulla mitica Saslong gli italiani capitanati da Dominik Paris andranno a caccia del primo podio stagionale dopo aver sfiorato l’acuto a Beaver Creek con il quarto posto di Matteo Marsaglia. La pista dolomitica non ha portato molta fortuna ai colori azzurri negli ultimi anni, eccezion fatta per il secondo posto agguantato da Christof Innerhofer nel superG del 2018. Quattro anni prima Paris salì sul podio sia in gigante che in superG, tuttavia nemmeno l’uomo di punta del gruppo tricolore è stato in grado di vincere una gara su questo pendio. Favorito d’obbligo del weekend il norvegese Aleksander Aamodt ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gli uomini-jet tornano a solcare le nevi italiane nellacronometrata odierna. La Coppa del Mondo di sciarriva in Valcon un superG ed una, da disputarsi rispettivamente il 17 e il 18 dicembre. Sulla mitica Saslong gli italiani capitanati da Dominik Paris andranno a caccia del primo podio stagionale dopo aver sfiorato l’acuto a Beaver Creek con il quarto posto di Matteo Marsaglia. La pista dolomitica non ha portato molta fortuna ai colori azzurri negli ultimi anni, eccezion fatta per il secondo posto agguantato da Christof Innerhofer nel superG del 2018. Quattro anni prima Paris salì sul podio sia in gigante che in superG, tuttavia nemmeno l’uomo di punta del gruppo tricolore è stato in grado di vincere una gara su questo pendio. Favorito d’obbligo del weekend il norvegese Aleksander Aamodt ...

