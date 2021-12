Sanremo giovani 2021, il vincitore è Yuman (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sanremo giovani 2021 Amadeus ha appena annunciato il vincitore, Yuman e gli altri due artisti che andranno a completare il cast della prossima edizione del Festival Della Canzone Italiana che si terrà dal prossimo 1 febbraio, ovvero Tananai secondo classificato e Matteo Romano. Sanremo giovani 2021, il vincitore Yuman entra nei big con Tananai e Matteo Romano I tre giovani chiudono quindi l’elenco di artisti che salirà sul palco del Teatro Ariston per la 72esima edizione del Festival Di Sanremo (1-5 febbraio 2022), che stasera hanno presentato i titoli dei brani in gara. Amadeus che nelle scorse ore aveva annunciato il passaggio da due a tre giovani tra i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021)Amadeus ha appena annunciato ile gli altri due artisti che andranno a completare il cast della prossima edizione del Festival Della Canzone Italiana che si terrà dal prossimo 1 febbraio, ovvero Tananai secondo classificato e Matteo Romano., ilentra nei big con Tananai e Matteo Romano I trechiudono quindi l’elenco di artisti che salirà sul palco del Teatro Ariston per la 72esima edizione del Festival Di(1-5 febbraio 2022), che stasera hanno presentato i titoli dei brani in gara. Amadeus che nelle scorse ore aveva annunciato il passaggio da due a tretra i ...

