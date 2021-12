Risveglio a Bormio per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)sono partiti per il, località dalla quale stamattina hanno dato il loro buongiornohanno lasciato Milano. Direzione:. La coppia ha deciso di regalarsi alcuni giorni tra la bellezza delle montagne ricoperte dalla neve e una comitiva di amici appassionati di sci. È la prima vacanza sulla neve di coppia dopo l’estate per i due che hanno deciso anche stavolta di condividere con i fans queste ore di spensieratezza. Già ieri sera i due hanno mostrato alla community che stavano partendo. Non da soli. Stavolta con loro anche i due pelosetti: la dolce Aspirina e il vispo Ercolino. È anche la prima volta per Ercolino di una gita lontano da Milano e ...