Razlan Razali si scusa con Petronas

E arrivò il giorno in cui Razlan Razali chiede pubblicamente scusa alla Petronas. Il manager malese ha ammesso di aver sbagliato a rilasciare certe dichiarazioni sull'azienda petrolifera, la quale ha tolto il proprio supporto economico al team che dirigeva, il team SRT. A seguito di questo ritiro, la scuderia è di fatto fallita, spingendo Razali a mettersi in proprio per continuare a correre in MotoGP. Oggi Razlan è proprietario della RNF, ed ha stipulato un contratto di un anno con Yamaha. Il pilota di punta è Andrea Dovizioso, che disporrà di una M1 ufficiale. Al suo fianco arriva Darryn Binder, proveniente dalla Moto3. Perché ? Il manager malese, intervistato da Speedweek, aveva detto che Petronas non aveva concesso l'opportunità di negoziare, preferendo ...

