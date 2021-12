Questa è una piazza per giovani: lo sciopero generale parla al futuro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ricevo e faccio spazio volentieri nel mio blog a queste riflessioni dell’Unione giovani di Sinistra. Oggi più che mai è urgente tessere con cura un programma di idee e azioni affinché l’Italia possa tornare a essere un paese per giovani. giovani e studenti sono stati gli assenti illustri della legge di bilancio del governo Draghi. Il futuro delle giovani generazioni è materia ottima per la retorica, ma viene lasciato presto nel dimenticatoio quando si passa ai fatti. Le tante occupazioni delle scuole superiori di questi ultimi mesi sono il segnale che tra i giovani esiste rabbia ma anche tanta voglia di cambiamento. Peccato che quasi nessuno nelle istituzioni investa il proprio tempo per ascoltare quei ragazzi e quelle ragazze, per farsi raccontare la loro vita e le loro aspirazioni, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ricevo e faccio spazio volentieri nel mio blog a queste riflessioni dell’Unionedi Sinistra. Oggi più che mai è urgente tessere con cura un programma di idee e azioni affinché l’Italia possa tornare a essere un paese pere studenti sono stati gli assenti illustri della legge di bilancio del governo Draghi. Ildellegenerazioni è materia ottima per la retorica, ma viene lasciato presto nel dimenticatoio quando si passa ai fatti. Le tante occupazioni delle scuole superiori di questi ultimi mesi sono il segnale che tra iesiste rabbia ma anche tanta voglia di cambiamento. Peccato che quasi nessuno nelle istituzioni investa il proprio tempo per ascoltare quei ragazzi e quelle ragazze, per farsi raccontare la loro vita e le loro aspirazioni, ...

Advertising

teatrolafenice : ?? L'incendio che ci distrusse e sconvolse, una ricostruzione certosina passo dopo passo per poi riascoltarla e rive… - lapoelkann_ : Pietro Carmina era un professore di liceo. È una delle vittime dell’esplosione a Ravanusa. Questa la sua lettera ai… - CottarelliCPI : Credo che ormai le polemiche con i novax accaniti siano una perdita di tempo. Acceleriamo piuttosto la terza dose p… - speragire : RT @ESA_Italia: Una rara veduta senza nuvole di Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e (un po' di ) Toscana, in questa immagine @ESA… - Karmaaisabitchx : Comunque io non l’ho dimenticato che Nicolas ha fatto riferimento a una scena in mf che ci farà piangere soprattutt… -