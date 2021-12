Quarta dose agli immunodepressi La risposta di Israele a Omicron

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)va verso unadi vaccino anti-Covide annuncia il primo studio al mondo sull’ulteriore richiamo condotto su 200 volontari sani. “In entrambi i casi la necessità nasce dall’emergere della variante: non avendo dati solidi provenienti dal mondo, a parte quelli sudafricani, il Paese ha deciso di provvedere in maniera autonoma e verificare quale grado di protezione possa fornire unasomministrata con un vaccino non ancora aggiornato per la nuova variante”, commenta all’HuffPost la professoressa Levi-Schaffer, immunofarmacologa dell’Università di Gerusalemme. La notizia dell’ipotesi di unaè stata ...

Advertising

ALisimberti : RT @flayawa: A Dicembre 2020 raccontavano che con 2 dosi di vaccino saremmo usciti dall’emergenza. Un mese fa ci hanno detto che con la te… - ELEONORACASSAN9 : RT @flayawa: A Dicembre 2020 raccontavano che con 2 dosi di vaccino saremmo usciti dall’emergenza. Un mese fa ci hanno detto che con la te… - BussoneSimone : RT @Osmin__: Ai Parioli, in provincia di Roma Nord, un ventottenne, dopo la quarta dose, al rientro a casa, è stato aggredito dal suo vietc… - ManFr3e : RT @flayawa: A Dicembre 2020 raccontavano che con 2 dosi di vaccino saremmo usciti dall’emergenza. Un mese fa ci hanno detto che con la te… - GiambrunoLara : RT @flayawa: A Dicembre 2020 raccontavano che con 2 dosi di vaccino saremmo usciti dall’emergenza. Un mese fa ci hanno detto che con la te… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarta dose

... a meno che non dimostrino di aver effettuato la terza, per la quale mancanno ancora all'... Il Paese sta affrontando laondata della pandemia, ma in coincidenza dei buoni risultati del ...... il totale in Italia ed Europa Con contagi in aumento in tutta Europa, da settimane la... Nel Paese è boom di prenotazioni della terzadi vaccino, ma i contagi giornalieri continuano a ...Milano. Emergenza covid. Si è ancora in zona bianca e si stanno prendendo tutte le misure per restarci. Anche quelle che non si sa quanto siano effica ...Il 20% dei bresciani ha ricevuto tre iniezioni di siero Ospedali, preoccupazione per i prossimi mesi «Il 60% dei nuovi positivi sono vaccinati. Ma questo non stupisce» dice il direttore generale di At ...