Protocollo smart working, tanto rumore per nulla (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Firmato lo scorso 7 dicembre tra il Ministero del Lavoro e le principali associazioni sindacali e imprenditoriali, il Protocollo Nazionale sul lavoro agile nel settore privato è volto – almeno sulla carta – a fornire alcune linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale al fine di delineare le modalità di svolgimento del lavoro agile post-pandemia, in un'ottica di incentivazione dello stesso a seguito dei positivi risultati ottenuti dal lavoro da remoto sperimentato nel corso del periodo emergenziale. È ormai prossima, infatti, la scadenza del termine previsto per il ricorso allo smart working c.d. semplificato (ovvero senza accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore), tanto da rendere impellente la necessità di regolamentazione di un nuovo quadro normativo in ...

