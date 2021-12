PlayStation 5 ed Xbox Series X è arrivato il momento di comprarne una! Nuovo restock con pezzi subito disponibili (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Se foste alla ricerca di una PlayStation 5 o di una Xbox Series X, attenzione a quanto sta accadendo da GameStop: sono infatti tornate disponibili le due console “next generation”, introvabili da un anno a questa parte, da quando cioè sono state messe in commercio. Gamestop, 15/12/2021 – Computermagazine.itLa nota catena di distribuzione di videogame ha deciso di dare vita ad un bel restock natalizio, probabilmente l’ultimo prima del 25 dicembre, tenendo conto che mancano solo 10 giorni al grande appuntamento. Il doppio drop sarà reso disponibile durante una diretta Twitch che si terrà questo pomeriggio, dalla ore 16:00, e in cui Gamestop farà una sorta di recap di quanto accaduto durante il 2021 videoludico, anno che volge alla conclusione. Gamestop, 15/12/2021 – ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Se foste alla ricerca di una5 o di unaX, attenzione a quanto sta accadendo da GameStop: sono infatti tornatele due console “next generation”, introvabili da un anno a questa parte, da quando cioè sono state messe in commercio. Gamestop, 15/12/2021 – Computermagazine.itLa nota catena di distribuzione di videogame ha deciso di dare vita ad un belnatalizio, probabilmente l’ultimo prima del 25 dicembre, tenendo conto che mancano solo 10 giorni al grande appuntamento. Il doppio drop sarà reso disponibile durante una diretta Twitch che si terrà questo pomeriggio, dalla ore 16:00, e in cui Gamestop farà una sorta di recap di quanto accaduto durante il 2021 videoludico, anno che volge alla conclusione. Gamestop, 15/12/2021 – ...

