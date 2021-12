Oroscopo: i segni più disonesti dello zodiaco (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non sempre è semplice essere sinceri e dire tutta la verità. Anzi, spesso è più facile nascondersi dietro una bugia o dietro una versione dei fatti poco veritiera! Ma quali sono i segni dello zodiaco che sono più propensi ad essere disonesti? Considerando questo atteggiamento in base alle motivazioni che ci sono dietro, vediamo quali sono i segni più disonesti dello zodiaco! La sincerità è una delle caratteristiche più apprezzate e ricercate in una persona. Si sa, però, che non sempre è semplice dire la verità o avere un atteggiamento del tutto onesto nei confronti di chi abbiamo davanti. I motivi per essere “disonesti” possono essere molti e diversi: oltre all’intenzionalità dietro la menzogna, una bugia o una mancata verità ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non sempre è semplice essere sinceri e dire tutta la verità. Anzi, spesso è più facile nascondersi dietro una bugia o dietro una versione dei fatti poco veritiera! Ma quali sono iche sono più propensi ad essere? Considerando questo atteggiamento in base alle motivazioni che ci sono dietro, vediamo quali sono ipiù! La sincerità è una delle caratteristiche più apprezzate e ricercate in una persona. Si sa, però, che non sempre è semplice dire la verità o avere un atteggiamento del tutto onesto nei confronti di chi abbiamo davanti. I motivi per essere “” possono essere molti e diversi: oltre all’intenzionalità dietro la menzogna, una bugia o una mancata verità ...

