Open | da Renzi memoria difensiva e sfida ai pm | «Ecco i vostri errori Ora archiviate l’indagine»

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’imputazione formulata a carico di Matteodai pm che indagano sulla fondazioneè «fondata su premesse di fatto grossolanamente erronee ed arbitrarie, e su manifeste violazioni delle guarentigie costituzionali poste a tutela della funzione parlamentare». È quanto si afferma nellaconsegnata oggi ai magistrati fiorentini dal leader di Italia Viva, nel corso di un incontro durato 40 minuti. La presentazione dellaha evitato al senatore di sottoporsi all’interrogatorio. «Non scappo», si difende lui. Per poi aggiungere: «L’inchiesta è politica». Ma torniamo ai punti focali della. Sono due, in particolare. Il primo riguarda il ruolo dell’ex-premier inper 40 minuti dai ...

petergomezblog : Intercettazioni Open, la Giunta del Senato vota a favore di Renzi. Trionfa l'asse centrodestra-Italia Viva, solo 2… - ilriformista : L'ex premier #Renzi esulta dopo il voto della Giunta del Senato che dà l'ok al conflitto di attribuzione: ma le par… - ilriformista : Dopo la 'vittoria' in Giunta del Senato #Renzi va a Firenze, deposita la sua memoria su #Open e passa all'attacco:…

...la giunta del Senato ha approvato il conflitto di attribuzione Faccia a faccia di Matteocon i pm di Firenze che lo accusano di finanziamento illecito nella maxi inchiesta sulla fondazione...'Il M5S voterà contro in Aula sull'inutilizzabilità delle intercettazioni di Matteosu. Lo annuncia trionfante Conte, che aggiunge che sarà 'un voto politico'. Giustizialisti fino al midollo. Con la pochette. Ma pur sempre giustizialisti #AltraCosa'. Lo scrive su Twitter ...Renzi attacca la magistratura dopo aver incontrato in procura, nella mattinata di mercoledì 15 dicembre, i pm di Firenze titolari dell’inchiesta sulla Fondazione Open nell’ambito della quale è indagat ...E' stata presentata stamani dal leader di Italia Viva Matteo Renzi, al Tribunale di Firenze, una memoria difensiva per il processo legato all'inchiesta sulla Fondazione Open, in cui Renzi è iscritto n ...