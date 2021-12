Milly Carlucci rompe il silenzio su Simone Di Pasquale e senza mezzi termini dice | “Simone ha un …”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sabato scorso durante la puntata di Ballando con le stelle,Diha dato un annuncio molto importante: questo per lui sarà l’ultimo anno da ballerino a Ballando con le stelle. Questo annuncio è stato dato con tanta commozione e anche dispiacere perchè Diè un ballerino storico di Ballando e il percorso che ha fatto all’interno del programma è stato bellissimo sia umanamente che professionalmente per lui e per tutte le “stelle” che ha accompagnato. Anche i giurati e tutto il pubblico si sono molto dispiaciuti e non c’è stato nessuno che non abbia speso parole bellissime per lui. In puntata, però,è rimasta zitta e non ha commentato in alcun modo questa decisione che lei conosceva già molto bene. Invece, qualche giorno dopo ha spiegato il suo punto ...