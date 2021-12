“Manolas in Grecia”, il comunicato ufficiale del Napoli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Kostas Manolas si trova in Grecia, l’ufficialità è stata data dai canali ufficiali del Napoli che precisano: “Via per motivi personali“. In giornata è esplosa la questione legata a Manolas, che secondo alcuni media è stato fermato all’aeroporto ci Capodichino con una quantità di denaro contante superiore al consentivo. Per Manolas si è parlato anche di una multa, anche se poi nel corso delle ore questo particolare ha perso di fondamento, ma non è stato del tutto smentito. Il Napoli attraverso i canali ufficiali ha chiarito: “Kostas Manolas è in Grecia. In permesso per motivi personali“. Questa l’unica informazione rilasciata dal Napoli, anche perché su eventuali questioni personali, non deve essere la società azzurra a dare ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Kostassi trova in, l’ufficialità è stata data dai canali ufficiali delche precisano: “Via per motivi personali“. In giornata è esplosa la questione legata a, che secondo alcuni media è stato fermato all’aeroporto ci Capodichino con una quantità di denaro contante superiore al consentivo. Persi è parlato anche di una multa, anche se poi nel corso delle ore questo particolare ha perso di fondamento, ma non è stato del tutto smentito. Ilattraverso i canali ufficiali ha chiarito: “Kostasè in. In permesso per motivi personali“. Questa l’unica informazione rilasciata dal, anche perché su eventuali questioni personali, non deve essere la società azzurra a dare ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Napoli, Manolas fermato in partenza per la Grecia: aveva con sé ingente somma di denaro - Corriere : Manolas fermato in aeroporto con «un’ingente somma di danaro»: multato. Stava andando in Grecia - NOrgoglioso : Voi pensate l'intelligenza giornalistica napoletana dove può arrivare...(non di tutti i giornalisti ovviamente) non… - napolipiucom : 'Manolas in Grecia', il comunicato ufficiale del Napoli #CalcioNapoli #Manolas #napoli #tuttonapoli… - GianniIglesias : RT @SCUtweet: Corriere della Sera ?? #Manolas in partenza per la #Grecia col permesso del #Napoli è stato fermato in aeroporto dalla Finanz… -