LIVE Sci alpino, Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: comanda Cochran-Siegle, Innerhofer 7°, Paris 8° senza forzare (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 Henrik Roea (Nor) chiude la sua prova in 28a e ultima posizione a 4.98 frenando nel finale 12.29 Dominik Schwaiger (Ger) non va oltre il 16° tempo a 2.36 12.28 Bostjan Kline (Slo) a sua volta è ottimo lungo tutto il percorso, arriva con 37 centesimi di distacco dopo il tratto centrale, conclude al quarto posto a 1.03 12.26 Felix Monsen (Sve) inizia con il miglior tempo assoluto in vetta, tiene bene anche nel tratto centrale, quindi chiude con il secondo tempo! 90 centesimi di distacco 12.25 Stefan Rogentin (Svi) non va oltre la 16a posizione a 2.57 da Cochran-Siegle 12.24 Daniel Danklmaier (Aut) non spinge minimamente e chiude 23° ed ultimo a 3.82. 12.23 Adrian Smiseth Sejersted (Nor) taglia il traguardo in 14a posizione a 2.38. 12.22 Jared Goldberg (Usa) ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30 Henrik Roea (Nor) chiude la suain 28a e ultima posizione a 4.98 frenando nel finale 12.29 Dominik Schwaiger (Ger) non va oltre il 16° tempo a 2.36 12.28 Bostjan Kline (Slo) a sua volta è ottimo lungo tutto il percorso, arriva con 37 centesimi di distacco dopo il tratto centrale, conclude al quarto posto a 1.03 12.26 Felix Monsen (Sve) inizia con il miglior tempo assoluto in vetta, tiene bene anche nel tratto centrale, quindi chiude con il secondo tempo! 90 centesimi di distacco 12.25 Stefan Rogentin (Svi) non va oltre la 16a posizione a 2.57 da12.24 Daniel Danklmaier (Aut) non spinge minimamente e chiude 23° ed ultimo a 3.82. 12.23 Adrian Smiseth Sejersted (Nor) taglia il traguardo in 14a posizione a 2.38. 12.22 Jared Goldberg (Usa) ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: comanda Cochran-Siegle Innerhofer 7° Paris 8° senza for… - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: Dominik #Paris studia le linee sulla Saslong - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: si parte alle 11.45 - #alpino #Prima #prova #Discesa - MirkovicRN : RT @Eurosport_IT: Federica Brignone a 'Poligono 360'! ?? LIVE alle 20 sulla nostra pagina Facebook c'è la campionessa dello sci alpino ins… - gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: Federica Brignone a 'Poligono 360'! ?? LIVE alle 20 sulla nostra pagina Facebook c'è la campionessa dello sci alpino ins… -