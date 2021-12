La Serie A sta cambiando profondamente (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quello che una volta era il campionato delle difese di ferro ora sta mutando mutando pelle. sotto molti punti di vista, ma soprattutto sta proponendo un nuovo tipo di calcio: più propositivo, più sbarazzino e meno speculativo. Fino a pochi anni fa chi portava avanti questo stile era additato come un visionario. Perché la Serie A sta cambiando? In poche parole la la Serie A si sta omologando agli altri campionati europei. Sempre più tecnici italiani stanno proponendo un gioco più propositivo e meno speculativo. Fino allo scorso anno c’era De Zerbi a rappresentare il nuovo che avanza, adesso Italiano, Andreazzoli, Dionisi e Paolo Zanetti stanno portando avanti questa idea di intendere il calcio. Fiorentina, Empoli, Sassuolo e Venezia sono squadre che stanno raccogliendo più di quanto ci potesse aspettare e questo grazie ad un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quello che una volta era il campionato delle difese di ferro ora sta mutando mutando pelle. sotto molti punti di vista, ma soprattutto sta proponendo un nuovo tipo di calcio: più propositivo, più sbarazzino e meno speculativo. Fino a pochi anni fa chi portava avanti questo stile era additato come un visionario. Perché laA sta? In poche parole la laA si sta omologando agli altri campionati europei. Sempre più tecnici italiani stanno proponendo un gioco più propositivo e meno speculativo. Fino allo scorso anno c’era De Zerbi a rappresentare il nuovo che avanza, adesso Italiano, Andreazzoli, Dionisi e Paolo Zanetti stanno portando avanti questa idea di intendere il calcio. Fiorentina, Empoli, Sassuolo e Venezia sono squadre che stanno raccogliendo più di quanto ci potesse aspettare e questo grazie ad un ...

