La Manovra è in alto mare. Il Parlamento non toccherà palla. Al Senato i tempi si allungano a scapito della Camera. E Fico ammette: a Montecitorio dibattito azzerato (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ancora una volta è Roberto Fico a porre la questione. "La legge di Bilancio arriverà in un tempo in cui la Camera non potrà fare probabilmente emendamenti per farla tornare al Senato. è un problema strutturale, credo nel biCameralismo, che non va affrontato solo da Camera e Senato ma nel suo insieme, col Governo", ha spiegato il presidente della Camera. Che tradotto significa che, anche con il Governo dei Migliori, quest'anno il Parlamento non potrà assolvere al suo compito che, per quanto riguarda la Manovra (leggi l'articolo – qui la sintesi), è esaminare e controllare le decisioni di spesa del Governo. O meglio il compito, spetterà solo, per quanto gli sarà possibile, al Senato.

