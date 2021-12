I cieli restano azzurri e le temperature toccano i 10 gradi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Che tempo farà a Bergamo e nella provincia orobica? Lo spiega Maurizio Signani col bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Un vasto campo di alta pressione va rafforzandosi sull’Europa occidentale, estendendo la sua influenza anche al nord Italia. Ne conseguiranno giornate dominate dalla stabilità su tutta la Lombardia e quindi su Bergamo, con solo il transito di qualche esile velatura sui rilievi montuosi. Si attende il ritorno di nebbie anche estese nelle aree di pianura, dove il clima riuscirà a mantenersi più invernale anche durante le ore notturne grazie alle inversioni termiche. Mercoledì 15 dicembre 2021 Tempo Previsto: Giornata stabile e ben soleggiata specie nelle aree di alta pianura ed in montagna, con solo il disturbo di esili velature in transito, specie in serata. Possibili nebbie anche persistenti invece nelle aree di media e bassa ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Che tempo farà a Bergamo e nella provincia orobica? Lo spiega Maurizio Signani col bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Un vasto campo di alta pressione va rafforzandosi sull’Europa occidentale, estendendo la sua influenza anche al nord Italia. Ne conseguiranno giornate dominate dalla stabilità su tutta la Lombardia e quindi su Bergamo, con solo il transito di qualche esile velatura sui rilievi montuosi. Si attende il ritorno di nebbie anche estese nelle aree di pianura, dove il clima riuscirà a mantenersi più invernale anche durante le ore notturne grazie alle inversioni termiche. Mercoledì 15 dicembre 2021 Tempo Previsto: Giornata stabile e ben soleggiata specie nelle aree di alta pianura ed in montagna, con solo il disturbo di esili velature in transito, specie in serata. Possibili nebbie anche persistenti invece nelle aree di media e bassa ...

