Genova, il treno di Harry Potter è pronto alla partenza per un’Epifania davvero speciale: info prezzi e date (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un treno magico è in partenza da Genova: arriva il treno di Harry Potter. Tra aneddoti, prove di abilità e pozioni magiche i partecipanti saranno immersi completamente nel mondo di Hogwarts. E le sorprese non finiscono qui. LEGGI ANCHE: — Sapevi che in Italia esiste il borgo di Harry Potter? Ecco dove si trova La partenza avverrà dal binario 9 e 3/4 della stazione Manin di Genova; a bordo insieme ai passeggeri ci saranno i professori della scuola di magia più amata di sempre. Il treno di Harry Potter viaggia sulla linea Genova – Casella, una storica linea ferroviaria a scartamento metrico. Poco più di 24 chilometri di pura magia che ... Leggi su funweek (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Unmagico è inda: arriva ildi. Tra aneddoti, prove di abilità e pozioni magiche i partecipanti saranno immersi completamente nel mondo di Hogwarts. E le sorprese non finiscono qui. LEGGI ANCHE: — Sapevi che in Italia esiste il borgo di? Ecco dove si trova Laavverrà dal binario 9 e 3/4 della stazione Manin di; a bordo insieme ai passeggeri ci saranno i professori della scuola di magia più amata di sempre. Ildiviaggia sulla linea– Casella, una storica linea ferroviaria a scartamento metrico. Poco più di 24 chilometri di pura magia che ...

Advertising

blclrh : a tanto così ???? dal salire sul treno diretto a Genova - news_viaggi : Il treno di Harry Potter a Genova per la Befana - voli1euro : Il treno di Harry Potter a Genova per la Befana - TrasportoEuropa : La #ferrovia Savona-Genova sarà potenziata per #trasporto #merce #treno - conamorechiara : @GMetalli Cioè per dirti: manco Bologna è collegata con Genova. In macchina si fa in un attimo ma in treno ci metti una vita. -