Formazioni ufficiali Arsenal-West Ham | Premier League 2021 2022

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) LediHam, match della diciassettesima giornata di. In un campionato decimato dai casi di Covid, tutto pronto per il derby londinese con fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 15 dicembre. Le scelte di Arteta e Moyes dal 1?. Le(4-2-3-1): Ramsdale; Tomiyasu, White, Magalhaes, Tierney; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazette.Ham (4-23-1): Fabianski; Coufal, Dawson, Diop, Masuaku; Soucek, Rice; Bowen, Lanzini, Fornals, Antonio. SportFace.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina Benevento match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti di Fiorentina Benevento, FIORENTINA (4 - 3 - 3): Rosati; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Benassi, Amrabat, Maleh; Callejon, Kokorin, Sottil. Allenatore : Italiano.