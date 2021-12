Federico Fashion Style, multato: cosa è successo? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il noto concorrente di Ballando con le Stelle è stato nuovamente multato. Nei giorni scorsi infatti la Polizia Municipale ha fatto irruzione nel suo negozio di Napoli sanzionandolo ancora una volta; cos’è successo? Quale regole avrebbe infranto il famoso parrucchiere dei Vip? Ancora guai per Federico Fashion Style; il protagonista del noto talent show di Milly Carlucci è stato nuovamente sanzionato dopo che alcuni suoi dipendenti hanno infranto Leggi su solodonna (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il noto concorrente di Ballando con le Stelle è stato nuovamente. Nei giorni scorsi infatti la Polizia Municipale ha fatto irruzione nel suo negozio di Napoli sanzionandolo ancora una volta; cos’è? Quale regole avrebbe infranto il famoso parrucchiere dei Vip? Ancora guai per; il protagonista del noto talent show di Milly Carlucci è stato nuovamente sanzionato dopo che alcuni suoi dipendenti hanno infranto

Advertising

PasqualeMarro : #FedericoFashionStyle in guai seri, finisce in tribunale… - marcoluci1 : RT @bubinoblog: FEDERICO FASHION STYLE: HO GIÀ VINTO BALLANDO. LE CRITICHE? NON MI FERMA NESSUNO - gianlu_79 : RT @bubinoblog: FEDERICO FASHION STYLE: HO GIÀ VINTO BALLANDO. LE CRITICHE? NON MI FERMA NESSUNO - bubinoblog : FEDERICO FASHION STYLE: HO GIÀ VINTO BALLANDO. LE CRITICHE? NON MI FERMA NESSUNO -