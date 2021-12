Farm to Fork e blockchain, strategie e progetti: intervista a Marco Vitale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La strategia Farm to Fork è il cuore del Green Deal Europeo e assume un rilievo ancora più importante nel momento in cui l’ecosistema agroalimentare deve prepararsi ad essere ancora più resiliente per superare crisi e sfide che nel prosieguo si susseguiranno, a cominciare dal superamento della Pandemia in corso. L’importanza della strategia Farm to Fork non risiede solo nei suoi contenuti e nelle evoluzioni applicative che si avranno, ma è lo spirito con cui ha preso vita che deve essere messo in risalto, ovvero progettare una politica alimentare che proponga misure ed obiettivi che coinvolgono l’intera filiera alimentare europea: produzione-distribuzione-consumo, cercando di favorire il mercato interno in un quadro di protezione della sicurezza del consumatore e qualità delle produzioni. Entro il 2030, il sistema ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La strategiatoè il cuore del Green Deal Europeo e assume un rilievo ancora più importante nel momento in cui l’ecosistema agroalimentare deve prepararsi ad essere ancora più resiliente per superare crisi e sfide che nel prosieguo si susseguiranno, a cominciare dal superamento della Pandemia in corso. L’importanza della strategiatonon risiede solo nei suoi contenuti e nelle evoluzioni applicative che si avranno, ma è lo spirito con cui ha preso vita che deve essere messo in risalto, ovvero progettare una politica alimentare che proponga misure ed obiettivi che coinvolgono l’intera filiera alimentare europea: produzione-distribuzione-consumo, cercando di favorire il mercato interno in un quadro di protezione della sicurezza del consumatore e qualità delle produzioni. Entro il 2030, il sistema ...

Advertising

telodogratis : Farm to Fork e blockchain, strategie e progetti: intervista a Marco Vitale - Ecologia_Italia : RT @Falacosagiustatrento@mastodon.uno Sapete cos'è la strategia 'Farm to Fork'? ?? - Fa parte dell'European Green De… - agronotizie : Vingiani, riprendendo la comunicazione “Strategia From Farm To Fork”, parla della necessità di avviare una strategi… - DOscarLancini : Bellissima serata con gli amici della sezione di Remedello! Abbiamo avuto l’occasione anche di confrontarci sulle o… - Fabio_Bianch : @gualtierieurope @FAO @AceaGruppo Sarebbe da capire cosa ne pensano la FAO e l’ONU dell’ampliamento del CAR, in con… -