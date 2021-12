Domani sciopero generale, coinvolti anche treni Fs ma non scuola e sanità (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Domani migliaia di lavoratori incroceranno le braccia nelle principali città italiane per protestare contro la legge di bilancio voluta dal governo Draghi. Due le sigle compatte Cgil Uil, la Cisl non aderisce e protesterà sabato. "Bisogna aiutare chi sta peggio non chi sta meglio" ha detto Landini della Cgil Leggi su rainews (Di mercoledì 15 dicembre 2021)migliaia di lavoratori incroceranno le braccia nelle principali città italiane per protestare contro la legge di bilancio voluta dal governo Draghi. Due le sigle compatte Cgil Uil, la Cisl non aderisce e protesterà sabato. "Bisogna aiutare chi sta peggio non chi sta meglio" ha detto Landini della Cgil

fattoquotidiano : Domani lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil. Chi si ferma e chi no: regolari sanità, scuola e poste. Trasport… - fedeli_paolo : RT @fiomnet: ???? SCIOPERO GENERALE #InsiemePerLaGiustizia #16dicembre Ci vuole rispetto per le lavoratrici e i lavoratori che domani sciope… - GhostinErica : Domani devo andare all’università e ovviamente c’è lo sciopero dei treni - Sinistrait_ : RT @fiomnet: ???? SCIOPERO GENERALE #InsiemePerLaGiustizia #16dicembre Ci vuole rispetto per le lavoratrici e i lavoratori che domani sciope… - FisacToscana : Toscana – L’Angolo Rosso: domani sciopero generale! -