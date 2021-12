Direttiva Ue: dal 2040 stop alle caldaie a gas per il riscaldamento (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dal 2027 bisognerà dire addio agli incentivi alle caldaie a gas, ed entro il 2040 i combustibili fossili andranno completamente eliminati nel riscaldamento domestico. A prevederlo è la Direttiva per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dal 2027 bisognerà dire addio agli incentivia gas, ed entro ili combustibili fossili andranno completamente eliminati neldomestico. A prevederlo è laper ...

BRUXELLES - Standard minimi di prestazione energetica degli edifici, stop dal 2027 al sostegno alle caldaie a gas ed eliminazione dei combustibili fossili nel riscaldamento al 2040: lo prevede la dire ...

