Dietrofront della Commissione Ue sul divieto di vendita o affitto di case "sprecone" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Via il divieto di vendita o acquisto di una casa che non risponde ai canoni di efficienza energetica: il Dietrofront della Commissione Europea arriva puntuale nella proposta avanzata oggi, in riferimento ad immobili ristrutturati entro una certa data per i quali era obbligatoria la conformità a parametri ...

Ultime Notizie dalla rete : Dietrofront della Dietrofront della Commissione Ue sul divieto di vendita o affitto di case "sprecone" Via il divieto di vendita o acquisto di una casa che non risponde ai canoni di efficienza energetica: il dietrofront della Commissione Europea arriva puntuale nella proposta avanzata oggi, in riferimento ad immobili ristrutturati entro una certa data per i quali era obbligatoria la conformità a parametri ...

Suppletive della Camera: il collegio di Roma 1 fa paura a tutti Roma 1 è il collegio - simbolo della Capitale. Coincide con il Centro storico, allargato ad alcuni ... Italia Viva lancia Elena Bonetti dopo la ritirata di Conte Suppletive di Roma, il dietrofront di ...

Kimmich, il dietrofront del campione no vax: "Mi vaccinerò. Ho la coscienza sporca" La Gazzetta dello Sport Roma, causa Covid salta il concertone di capodanno con Coez, Tommaso Paradiso e Blanco Sabato scorso era stata data l'ufficialità: i tre artisti si sarebbero dovuti esibire al Circo Massimo. Ma per motivi di siurezza legati alla pandemia la giunta di Gualieri ha già fatto dietrofront ...

MotoGp, Razali a Petronas: "Mi scuso se qualcuno si è offeso" Il team manager malese prende la parola dopo la rottura con il gruppo petrolifero per motivi economiche: "Avrei dovuto accettare l'offerta di giugno" ...

