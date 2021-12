Curling, Preolimpico: Italia ancora in corsa, battuta la Turchia 12-4 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo che la terza giornata di gare al Preolimpico di Leeuwarden, in Olanda, si è chiusa con una bella vittoria e una sconfitta e dopo il successo di ieri sulla Repubblica Ceca, l’Italia femminile di Violetta Caldart si regala una vittoria d’orgoglio, netta sulla Turchia per 12-4 in una contesa mai in discussione, con le azzurre – Stefania Constantini (skip, Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Oro) e Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) – capaci di piazzare subito due punti al secondo end, salvo poi subirne due alla mano successiva. Ma dalla quarta frazione c’è la svolta e soprattutto non c’è più storia: tre punti. Le avversarie accorciano il parziale, ma l’Italia mette la freccia fino al 12-4 (con tanto di 3 punti al nono end) finale. Alle 19:00 il confronto contro la Germania. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo che la terza giornata di gare aldi Leeuwarden, in Olanda, si è chiusa con una bella vittoria e una sconfitta e dopo il successo di ieri sulla Repubblica Ceca, l’femminile di Violetta Caldart si regala una vittoria d’orgoglio, netta sullaper 12-4 in una contesa mai in discussione, con le azzurre – Stefania Constantini (skip, Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Oro) e Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) – capaci di piazzare subito due punti al secondo end, salvo poi subirne due alla mano successiva. Ma dalla quarta frazione c’è la svolta e soprattutto non c’è più storia: tre punti. Le avversarie accorciano il parziale, ma l’mette la freccia fino al 12-4 (con tanto di 3 punti al nono end) finale. Alle 19:00 il confronto contro la Germania. ...

