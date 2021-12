Covid, la variante Omicron corre più veloce di Delta. L’Ecdc: «I vaccini da soli non bastano» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nuovo monito del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) sulla variante Omicron. Mentre Hans Kluge, capo d’ufficio dell’Oms, scrive su Twitter che la mutazione «può diffondersi più velocemente della Delta», Andrea Ammon, direttrice delL’Ecdc, ha dichiarato che i vaccini non possono essere l’unica forma di contrasto alla sua diffusione. «La sola vaccinazione non ci permette di prevenirne l’impatto», ha detto Ammon. «Bisogna mettere in campo con urgenza una forte azione per ridurre la trasmissione e contenere l’urto sui sistemi sanitari. Una rapida introduzione di misure non farmaceutiche è necessaria per ridurre la trasmissione della variante Delta e rallentare Omicron». December 14, 2021 A ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nuovo monito del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) sulla. Mentre Hans Kluge, capo d’ufficio dell’Oms, scrive su Twitter che la mutazione «può diffondersi piùmente della», Andrea Ammon, direttrice del, ha dichiarato che inon possono essere l’unica forma di contrasto alla sua diffusione. «La sola vaccinazione non ci permette di prevenirne l’impatto», ha detto Ammon. «Bisogna mettere in campo con urgenza una forte azione per ridurre la trasmissione e contenere l’urto sui sistemi sanitari. Una rapida introduzione di misure non farmaceutiche è necessaria per ridurre la trasmissione dellae rallentare». December 14, 2021 A ...

Advertising

GassmanGassmann : Questo è il momento di seguire tutte le regole di sicurezza covid. La nuova variante #Omicron molto più contagiosa,… - Agenzia_Ansa : 'Oggi in Consiglio dei ministri ci saranno ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo'. Lo ha detto il min… - rtl1025 : ?? Due dosi del #vaccino anti-Covid di #Pfizer offrono circa il 70% di protezione contro la malattia grave da varian… - il_latinista : Solo i vaccini non bastano, dicono gli esperti. E se ne accorgono ora, nonostante in molti tra medici (Gismondo, Br… - heyjude_90 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Ecdc: solo i vaccini non bastano per frenare variante Omicron #Omicron -