Coppa d' Africa 2022 a rischio per la variante Omicron? Cosa dice la Caf

Advertising

DiMarzio : La Coppa d'Africa potrebbe non giocarsi, la #CAF ragiona sul da farsi. Molti club di #PremierLeague non vorrebbero… - DiMarzio : #CoppaDAfrica, la Africa Cup of Nations del prossimo gennaio rischia di saltare, l'#ECA fa muro: i motivi spiegati… - TuttoMercatoWeb : La Coppa d'Africa potrebbe essere annullata. Dalla Francia: c'è malcontento tra i club inglesi - FFunesto : @DalbertGOAT @Wazza_CN Sono d'accordo, ma dal punto di vista di chi vive la Coppa d'Africa è solo un'ingiustizia. Dubito che salterà - AluOnima : RT @emme1908: La soluzione migliore per la coppa d'Africa potrebbe essere un protocollo rigido e due settimane di quarantena al ritorno dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Africa

Commenta per primo Nonostante le voci di un possibile annullamento dellad', dovuto all'aumento dei casi di Covid in Camerun, la CAF smentisce e va avanti. Lo conferma in un comunicato: 'A meno di quattro settimane dall'inizio del più grande evento africano, la ...d'a rischio cancellazione a causa della variante Omicron e delle perplessità avanzate da diversi club, in particolari da quelli inglesi, che non vorrebbero perdere i loro calciatori? ...Dopo la voce riportata da Rmc Sport in merito a una possibile cancellazione della competizione, la Confederazione calcistica africana rassicura: "Sarà tutto pronto per la partita d'apertura" ...L'Associazione Europea dei Club (ECA) minaccia di non rilasciare giocatori internazionali per la Coppa d'Africa (gennaio-febbraio 2022 in Camerun), preoccupata per il protocollo sanitario dell'evento ...