I giornalisti di Condé Nast Italia dicono con «no» alle istanze di tentativo di conciliazione che preludono a un licenziamento inviato a due colleghe

Ultime Notizie dalla rete : Comunicato sindacale Trasfer in sciopero, per una giornata al fianco dei temi sindacali nazionali La ditta fermana, riallacciandosi all'iniziativa nazionale sindacale della categoria promossa da ... scuole materne ed elementari', la conclusione del comunicato aziendale.

Fca, ferie sempre più lunghe: domani lo sciopero generale La dirigenza aziendale già nelle scorse settimane ha comunicato la chiusura collettiva tra il 24 e ... I metalmeccanici della Uil hanno usufruito ieri di un'ora di assemblea sindacale, ma a salire in ...

Comunicato sindacale GQ Italia Sciopero 16 dicembre treni: cosa sapere sulle linee Trenord Come spiegato in una nota dei sindacati nel settore ferroviario lo stop per il personale viaggiante ed addetto alla circolazione dei treni (ad esclusione di Trenord e delle imprese ferroviarie merci), ...

Pulizie Unime, “dipendenti non pagati”; la denuncia dei sindacati Con una nota inviata ai sindacati la Società Ambiente Srl che si occupa delle attività di pulizie presso i locali dell’Università di Messina ha comunicato ai sindacati l’impossibilità di procedere al ...

