Cartabianca, che scontro tra Contri e Scanzi: volano insulti e a “cercopiteco” il professore se ne va – VIDEO (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Come da un anno e mezzo a questa parte quando si parla di Covid, vaccini ed emergenza sanitaria nei salotti della tv italiana e il rischio che il tutto degeneri in insulti, litigi e fughe è molto elevato. Lo abbiamo visto spesso nei programmi di La7, ma a quanto pare anche anche la Rai non ne è immune. Leggi anche -> “Avremmo dovuto attendere 100 milioni di morti”: Galli a Cartabianca sbotta contro i colleghi no vax Stavolta a finire nel tritacarne della polemica è ‘Cartabianca’, il programma di Bianca Berlinguer, dove in studio si trovano il giornalista Andrea Scanzi e il professor Alberto Contri, docente di Comunicazione Sociale alla IULM , famoso per le sue posizioni contro il Green Pass; mentre in collegamento si trova il giornalista Antonio Caprarica. Ovviamente la discussione ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Come da un anno e mezzo a questa parte quando si parla di Covid, vaccini ed emergenza sanitaria nei salotti della tv italiana e il rischio che il tutto degeneri in, litigi e fughe è molto elevato. Lo abbiamo visto spesso nei programmi di La7, ma a quanto pare anche anche la Rai non ne è immune. Leggi anche -> “Avremmo dovuto attendere 100 milioni di morti”: Galli asbotta contro i colleghi no vax Stavolta a finire nel tritacarne della polemica è ‘’, il programma di Bianca Berlinguer, dove in studio si trovano il giornalista Andreae il professor Alberto, docente di Comunicazione Sociale alla IULM , famoso per le sue posizioni contro il Green Pass; mentre in collegamento si trova il giornalista Antonio Caprarica. Ovviamente la discussione ...

Advertising

IlMagodiIos : RT @Michele_Anzaldi: Rissa in studio, insulti, urla, no vax che imperversano, ripetute battute sessiste di Corona ('se la moglie non te la… - RomanatoM : RT @libellularib4: @strange_days_82 @AlbertoContri #cartabianca Indegno spettacolo condotto da una donna da mercato. Al prossimo ospite sgr… - gingerale_1990 : Leggo #NoVax, #NoGreenPass e mattonisti vari indignati per il presunto 'trattamento subito' da Alberto #Contri a… - Ma_Li___ : RT @ValerioPece: È appena andata in onda la pagina più squallida di TV degli ultimi 10 anni. Sono sotto shock. In un paese normale #Scanzi… - patlegnani : RT @Tersite66: Uno come #Contri che va lì, con le sue cartuccelle a sostenere che la Pandemia è un falso problema... che si muore di più pe… -