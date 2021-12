Capodanno senza feste in piazza. Divieti a Roma e Napoli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) AGI - Il Covid cancella concertoni e feste di piazza in molte città italiane. A causa della continua crescita dei contagi e dell'avanzare della variante Omicron, anche questo passaggio al 2022 non sarà suggellato da appuntamenti musicali e da brindisi di popolo. Molti sindaci, infatti, hanno deciso di annullare anche quest'anno gli eventi tradizionali di san Silvestro. Esattamente come l'anno scorso quando però - differenza non da poco - l'Italia era in piena emergenza pandemica, con le Regioni per lo più colorate di rosso e arancione e i 'confini' chiusi. Adesso la situazione è sì migliorata ma la prudenza è ancora molto alta e così dal Nord al Sud in tanti hanno deciso di annullare gli eventi, compresi i mercatini natalizi, che porterebbero inevitabilmente ad assembramenti. Gli ultimi a decidere in tal senso sono stati Roma e ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) AGI - Il Covid cancella concertoni ediin molte città italiane. A causa della continua crescita dei contagi e dell'avanzare della variante Omicron, anche questo passaggio al 2022 non sarà suggellato da appuntamenti musicali e da brindisi di popolo. Molti sindaci, infatti, hanno deciso di annullare anche quest'anno gli eventi tradizionali di san Silvestro. Esattamente come l'anno scorso quando però - differenza non da poco - l'Italia era in piena emergenza pandemica, con le Regioni per lo più colorate di rosso e arancione e i 'confini' chiusi. Adesso la situazione è sì migliorata ma la prudenza è ancora molto alta e così dal Nord al Sud in tanti hanno deciso di annullare gli eventi, compresi i mercatini natalizi, che porterebbero inevitabilmente ad assembramenti. Gli ultimi a decidere in tal senso sono statie ...

