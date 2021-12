Arbitri: Mariani per l'Inter, Massa dirige Milan - Napoli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mariani per Salernitana - Inter, in programma venerdì sera; Milan - Napoli, big match in notturna domenica, a Massa, mentre Orsato andrà a dirigere Bologna - Juve. Per Atalanta - Roma di sabato alle ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021)per Salernitana -, in programma venerdì sera;, big match in notturna domenica, a, mentre Orsato andrà are Bologna - Juve. Per Atalanta - Roma di sabato alle ...

