78mila in un giorno: il record di contagi nel Regno Unito (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un numero così alto non si era mai visto nelle precedenti ondate di questa pandemia che attanaglia il mondo da quasi due anni. Oggi, mercoledì 15 dicembre, c’è da registrare il preoccupante record di contagi nel Regno Unito: 78.610 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Un dato che supera (e non di poco) quello più elevato mai registrato prima. Quei 68.053 casi registrati lo scorso 8 gennaio. Quasi un anno dopo, dunque, la Gran Bretagna torna a fare i conti con una situazione epidemiologica (non solo nuove infezioni, ma anche decessi e ricoveri) che sembra essere fuori controlli. E non è solo colpa della “variante Omicron”. contagi Regno Unito mai così tanti in un solo giorno Nei dati diffusi nel bollettino odierno della situazione contagi ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un numero così alto non si era mai visto nelle precedenti ondate di questa pandemia che attanaglia il mondo da quasi due anni. Oggi, mercoledì 15 dicembre, c’è da registrare il preoccupantedinel: 78.610 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Un dato che supera (e non di poco) quello più elevato mai registrato prima. Quei 68.053 casi registrati lo scorso 8 gennaio. Quasi un anno dopo, dunque, la Gran Bretagna torna a fare i conti con una situazione epidemiologica (non solo nuove infezioni, ma anche decessi e ricoveri) che sembra essere fuori controlli. E non è solo colpa della “variante Omicron”.mai così tanti in un soloNei dati diffusi nel bollettino odierno della situazione...

