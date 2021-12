Volley, Challenge Cup 2022: Scandicci vola ai quarti, altro 3-0 al Potsdam (Di martedì 14 dicembre 2021) La Savino Del Bene Scandicci vola ai quarti di finale di Cev Challenge Cup 2021/2022 di Volley femminile. Le ragazze di coach Barbolini, infatti, hanno vinto 3-0 (25-17, 25-16, 25-17) sul campo dello Sporting Club Potsdam nella gara di ritorno, risultato che unito al 3-0 dell’andata ha regalato il passaggio del turno alle toscane. Le toscane dominano la partita, trascinate soprattutto da Sara Alberti (11 punti), Louisa Lippmann (11) e Natalia (12). Alla formazione tedesca non bastano invece i 12 punti di Srna Markovic. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA LA PARTITA – Scandicci inizia alla grande (2-5), costringendo subito le tedesche ad inseguire (4-8). Le toscane tengono in mano il pallino del gioco (10-17), con Malinov ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) La Savino Del Beneaidi finale di CevCup 2021/difemminile. Le ragazze di coach Barbolini, infatti, hanno vinto 3-0 (25-17, 25-16, 25-17) sul campo dello Sporting Clubnella gara di ritorno, risultato che unito al 3-0 dell’andata ha regalato il passaggio del turno alle toscane. Le toscane dominano la partita, trascinate soprattutto da Sara Alberti (11 punti), Louisa Lippmann (11) e Natalia (12). Alla formazione tedesca non bastano invece i 12 punti di Srna Markovic. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA LA PARTITA –inizia alla grande (2-5), costringendo subito le tedesche ad inseguire (4-8). Le toscane tengono in mano il pallino del gioco (10-17), con Malinov ...

