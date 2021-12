Temptation Island: ex concorrenti pronti per il Capodanno insieme (Di martedì 14 dicembre 2021) Nell’ultima edizione di Temptation Island il pubblico ha avuto modo di conoscere molte coppie decise a mettere alla prova i propri sentimenti e di assistere ad addii e riappacificazioni. Alcuni dei concorrenti, però, hanno legato molto tra loro e ora non vedono l’ora di rivedersi e di passare il Capodanno insieme! La scorsa edizione di Temptation Island, quella andata in onda nell’estate del 2021, ha regalato al pubblico grandissime emozioni. Come sempre sono state ben sei le coppie pronte a mettersi in gioco: alcune sono “sopravvissute” al programma, altre hanno capito che era il momento di dirsi addio. Manuela Carriero, per esempio, ha chiuso con Stefano Sirena per cominciare una storia con Luciano Punzo e il cestita pugliese sta a sua volta frequentando la sua ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 14 dicembre 2021) Nell’ultima edizione diil pubblico ha avuto modo di conoscere molte coppie decise a mettere alla prova i propri sentimenti e di assistere ad addii e riappacificazioni. Alcuni dei, però, hanno legato molto tra loro e ora non vedono l’ora di rivedersi e di passare il! La scorsa edizione di, quella andata in onda nell’estate del 2021, ha regalato al pubblico grandissime emozioni. Come sempre sono state ben sei le coppie pronte a mettersi in gioco: alcune sono “sopravvissute” al programma, altre hanno capito che era il momento di dirsi addio. Manuela Carriero, per esempio, ha chiuso con Stefano Sirena per cominciare una storia con Luciano Punzo e il cestita pugliese sta a sua volta frequentando la sua ...

Advertising

aur24 : @PeppaPigBig @infoitcultura Io l'ho conosciuto a temptation island ed era l'unico che non guardava le altre e poi i… - principesso2 : @Antonioerred Magari! Qui al massimo è Temptation Island. - ilenia_zirafi : @alessiaschiaff1 Si solo Temptation Island. Quando non conoscete la carriera di una persona, prima di giudicare e p… - alessiaschiaff1 : FAMOSISSIMO devo dire ?????????? ma lui e la compagna soffrono da morire questa cosa, anche lei ripete sempre 'ho fatto… - alessiaschiaff1 : Sonia lascialo perdere, ha bisogno di 5 minuti di popolarità, d'altronde senza denigrare altre donne non sa come fa… -