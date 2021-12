Tacco killer

(Di martedì 14 dicembre 2021) I royal look del 2021 guarda le foto Letizia di Spagna, 49 anni, torna a colpire con le sue scelte fashion. L’ex giornalista, da sempre grande amante dei tacchi alti, si è presentata all’evento per i 75 anni dell’Unicef, con stivali scamosciati rossi modello cuissardes conalto e sottile. Era da tempo che non la si vedeva indossare il suo accessorio feticcio. La sovrana ha, infatti, due grandissime passioni: i tacchi alti e il colore rosso. Leggi anche › Il royal look del giorno. Letizia di Spagna con lo ...

Letizia di Spagna, tocco di rosso… Natale. Look estremamente femminile, dunque, per Letizia di Spagna. E, ovviamente, "riciclato". La regina ha indossato infatti un dolcevit ...In occasione dei 75 anni dell'Unicef, la Regina ha presenziato all'evento indossando degli stivali rosso fuoco con tacco a spillo che hanno decisamente lasciato il segno. Nell'armonia di colori, un ul ...