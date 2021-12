Supplica ai miei sodali nella lotta pro-eutanasia | non siate manichei e intolleranti

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 14 dicembre 2021) Questa è unaaibattaglia a favore dell’che ora sta approdando in Parlamento dopo la raccolta di firme per un referendum. Per favore, sostenete civilmente la vostra (e anche mia)senza la pretesa di incarnare il Buono e il Giusto contro i malvagi reazionari che incarnano il Male e godono nel torturare chi è in fin di vita per puro sadismo. Sappiate che ci sono ottime ragioni nell’essere contro l’, ma che l’essere a favore ne ha ancora di migliori e dunque la vostra missione è convincere, non deridere. Persuadere e non mettere alla gogna. Far vincere un principio, non umiliare chi non è d’accordo. Non facciamo come i fanatici del ddl Zan, che dietro ogni legittima preoccupazione per la libertà d’espressione minacciata ...