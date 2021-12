Suicidio Hassan, la Procura generale avoca il caso Mammagialla dai pm di Viterbo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sharaf Hassan aveva 21 anni, un passato di tossicodipendenza e pesava 50 kg quando si impiccò, il 23 luglio 2018, nella cella del carcere per adulti di Viterbo «Mammagialla», dove era recluso in isolamento «dopo avere ricevuto alcuni schiaffi dal personale di polizia penitenziaria», come ricostruisce la Procura generale presso la corte d’Appello di Roma. Morì otto giorni dopo in ospedale. Quell’anno, nel 2018, non fu l’unico a suicidarsi in carcere: Ristretti orizzonti ne ha contati 67. Quest’anno un po’ … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sharafaveva 21 anni, un passato di tossicodipendenza e pesava 50 kg quando si impiccò, il 23 luglio 2018, nella cella del carcere per adulti di», dove era recluso in isolamento «dopo avere ricevuto alcuni schiaffi dal personale di polizia penitenziaria», come ricostruisce lapresso la corte d’Appello di Roma. Morì otto giorni dopo in ospedale. Quell’anno, nel 2018, non fu l’unico a suicidarsi in carcere: Ristretti orizzonti ne ha contati 67. Quest’anno un po’ … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

