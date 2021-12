Scuola, in arrivo la super app per stanare i no vax. I Presidi: chi non si vaccina entro 20 giorni è fuori (Di martedì 14 dicembre 2021) Fibrillazione nel pianeta Scuola alla vigilia dell’entrata in vigore delle nuove misure che impongono l’obbligo vaccinale al personale scolastico. Da domani, infatti, scatta l’obbligo di sottoporsi alla terza dose di vaccino anche per professori e operatori scolastici. È di oggi la notizia della “super app” messa a disposizione del ministero di viale Trastevere per i controlli dei vaccinati. Un nuovo strumento, si legge nella circolare del ministero. “Che servirà ad agevolare i dirigenti scolastici nelle necessarie verifiche. “In particolare è stata introdotta una nuova funzionalità. A cui le scuole possono accedere. Che, affiancandosi alla piattaforma già attivata a settembre per il controllo del green pass, consente ai dirigenti scolastici di verificare lo stato vaccinale del personale. Docente e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 dicembre 2021) Fibrillazione nel pianetaalla vigilia dell’entrata in vigore delle nuove misure che impongono l’obbligole al personale scolastico. Da domani, infatti, scatta l’obbligo di sottoporsi alla terza dose di vaccino anche per professori e operatori scolastici. È di oggi la notizia della “app” messa a disposizione del ministero di viale Trastevere per i controlli deiti. Un nuovo strumento, si legge nella circolare del ministero. “Che servirà ad agevolare i dirigenti scolastici nelle necessarie verifiche. “In particolare è stata introdotta una nuova funzionalità. A cui le scuole possono accedere. Che, affiancandosi alla piattaforma già attivata a settembre per il controllo del green pass, consente ai dirigenti scolastici di verificare lo statole del personale. Docente e ...

Advertising

Andrea__Rossi : RT @11Giuliano: Selezione: Bidello ha un malore a scuola, si accascia e muore sul colpo. Nonostante l'arrivo dei sanitari, non c'è stato nu… - emanugi07 : RT @11Giuliano: Selezione: Bidello ha un malore a scuola, si accascia e muore sul colpo. Nonostante l'arrivo dei sanitari, non c'è stato nu… - LucaSp1d3rm : RT @11Giuliano: Selezione: Bidello ha un malore a scuola, si accascia e muore sul colpo. Nonostante l'arrivo dei sanitari, non c'è stato nu… - 11Giuliano : Selezione: Bidello ha un malore a scuola, si accascia e muore sul colpo. Nonostante l'arrivo dei sanitari, non c'è… - ShotOfWhisky : Con l'arrivo del 2022, Milano si appresta a diventare la città dove ho vissuto più a lungo nella mia vita, dopo: J… -