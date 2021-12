Sarri striglia la Lazio | ecco l' accusa ai giocatori

(Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA - Un'ora e mezza di confronto tra lae Maurizio. Ripresa degli allenamenti cancellata, tutti davanti alla televisione per rivedere gli errori durante la partita persa contro il ...

Anche il primo gol, rivisto il giorno dopo in tv, ha fatto arrabbiare. Rogerio ha imbucato trovando Raspadori tra le linee. Cataldi, Akpa Akpro e Basic stavano rincorrendo. Questione di ordine ...... MaurizioPrima del crollo contro il Napoli, Maurizioaveva rinviato il rinnovo a gennaio, ora, invece, vuole accelerare. Lo scrive Il Messaggero. La firma può arrivare prima di Natale. ...Le distanze tra i reparti erano invece troppo lunghe ed è così che i biancocelesti hanno finito per incassare due goal che hanno portato il totale a 32, come ottanta anni fa. Prima della sosta le gare ...I calciatori biancocelesti hanno lasciato il Lazio Training Center dopo le 14. IL PERSONAGGIO Fali Ramadani, chi è il procuratore indagato. CALCIO Classifica Lazio, il nono posto tra difficoltà e dubb ...