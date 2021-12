Romania: intervista alla senatrice no vax, “sequestrata” una troupe Rai (Di martedì 14 dicembre 2021) La giornalista Lucia Goracci, con una troupe Rai si trovava in Romania per intervistare la senatrice Diana Iovanovici ?o?oac?, da tempo contro le misure attuate dal governo per gestire la pandemia. Dopo averle posto delle domande, considerate forse “scomode”, la troupe e la Goracci sono stati bloccati nell’ufficio della senatrice, dove hanno subito violenza e perquisizioni. Ora la Romania chiede scusa. Goracci e la troupe Rai bloccati perché svolgevano il loro lavoro In Romania la situazione è grave. Il Covid continua a contagiare e a far morire ancora moltissime persone ogni giorno, il Paese è tra i più colpiti e la CNN aveva documentato ciò che accade negli ospedali. “Gli obitori sono pieni” e i cadaveri vengono ammassati sui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) La giornalista Lucia Goracci, con unaRai si trovava inperre laDiana Iovanovici ?o?oac?, da tempo contro le misure attuate dal governo per gestire la pandemia. Dopo averle posto delle domande, considerate forse “scomode”, lae la Goracci sono stati bloccati nell’ufficio della, dove hanno subito violenza e perquisizioni. Ora lachiede scusa. Goracci e laRai bloccati perché svolgevano il loro lavoro Inla situazione è grave. Il Covid continua a contagiare e a far morire ancora moltissime persone ogni giorno, il Paese è tra i più colpiti e la CNN aveva documentato ciò che accade negli ospedali. “Gli obitori sono pieni” e i cadaveri vengono ammassati sui ...

Advertising

Corriere : Romania, troupe del Tg1 sequestrata da una senatrice No vax durante un’intervista - Radio1Rai : ?? Aggredita in #Romania, insieme alla sua troupe, da una senatrice no-vax durante un'intervista. È accaduto alla co… - RaiNews : Disavventura durante l'intervista a Diana Iovanovici ?o?oaca: la troupe del Tg1 è rimasta 'ostaggio' della senatric… - TimisoaraPinto : RT @Radio1Rai: ?? Aggredita in #Romania, insieme alla sua troupe, da una senatrice no-vax durante un'intervista. È accaduto alla corrisponde… - MutiLeonilde : RT @RaiNews: Disavventura durante l'intervista a Diana Iovanovici ?o?oaca: la troupe del Tg1 è rimasta 'ostaggio' della senatrice. Il racco… -