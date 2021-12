Roma vs Spezia: numeri, curiosità e statistiche (Di martedì 14 dicembre 2021) Per la prima volta da quando Opta raccoglie il dato (dal 2004/05) un giocatore inglese (Smalling) ha segnato con assist di un altro giocatore inglese (Abraham) in Serie A. Era da marzo 2020 che la Roma non segnava due gol di testa nello stesso match di Serie A, v Cagliari in quel caso. L’ultima volta che la Roma aveva segnato con due difensori diversi nello stesso match di Serie A risaliva al luglio 2020 v SPAL: Aleksandar Kolarov e Bruno Peres in quel caso. Nessun giocatore ha colpito più legni di Tammy Abraham nei maggiori cinque campionati europei in tutte le competizioni nel 2021/22 (sette come Lionel Messi e Bryan Mbuemo). Nessuna squadra ha subito più gol dello Spezia da situazione di calcio piazzato nella Serie A in corso (13 come il Cagliari). Era da luglio 2020 che Chris Smalling non trovava la rete in Serie A (gol fuori casa ... Leggi su footdata (Di martedì 14 dicembre 2021) Per la prima volta da quando Opta raccoglie il dato (dal 2004/05) un giocatore inglese (Smalling) ha segnato con assist di un altro giocatore inglese (Abraham) in Serie A. Era da marzo 2020 che lanon segnava due gol di testa nello stesso match di Serie A, v Cagliari in quel caso. L’ultima volta che laaveva segnato con due difensori diversi nello stesso match di Serie A risaliva al luglio 2020 v SPAL: Aleksandar Kolarov e Bruno Peres in quel caso. Nessun giocatore ha colpito più legni di Tammy Abraham nei maggiori cinque campionati europei in tutte le competizioni nel 2021/22 (sette come Lionel Messi e Bryan Mbuemo). Nessuna squadra ha subito più gol delloda situazione di calcio piazzato nella Serie A in corso (13 come il Cagliari). Era da luglio 2020 che Chris Smalling non trovava la rete in Serie A (gol fuori casa ...

