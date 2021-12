Niente vacanze di Natale anticipate: dopo Bianchi arriva la conferma dall’assessore del Lazio Di Berardino. Ma c’è chi era d’accordo a chiudere prima (Di martedì 14 dicembre 2021) "Nel Lazio non è prevista alcuna chiusura anticipata delle scuole, le lezioni proseguiranno regolarmente secondo il previsto calendario scolastico". Così in una nota l'assessore alla Scuola della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, che dunque allontana le voci di un possibile cambio al calendario scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 dicembre 2021) "Nelnon è prevista alcuna chiusura anticipata delle scuole, le lezioni proseguiranno regolarmente secondo il previsto calendario scolastico". Così in una nota l'assessore alla Scuola della Regione, Claudio Di, che dunque allontana le voci di un possibile cambio al calendario scolastico. L'articolo .

phil_rouge : Siamo quasi alle vacanze e non c'è niente che mi faccia più ridere che perder tempo a guardare i reaction videos di… - ripperatore : Comunque come si fa io sono già in vacanze natalizie non mi va di fare niente qua invece le lezioni continuano fino al 22 - KenSharo : New post (Stato di emergenza verso la proroga al 31 marzo. Niente vacanze scolastiche di Natale anticipate - Orizzo… - TerlizziGerard3 : RT @GiancarloDeRisi: Sale il contagio nelle regioni. Niente vacanze scolastiche anticipate. Domani consiglio dei ministri che dovrebbe pror… - leone52641 : RT @FrancoScarsell2: Domani il Cdm, potrebbe decidere sulla proroga dello stato di emergenza al 31 marzo. Secondo alcune fonti,l'accelerazi… -