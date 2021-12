Niente feste in piazza a Capodanno in tutta la Campania, De Luca taglia corto: «Solo così evitiamo di chiudere nei prossimi mesi» (Di martedì 14 dicembre 2021) Di festeggiare il Capodanno in piazza tanto a Napoli quanto nel resto della Campania non se ne parla neanche per quest’anno. Il governatore Vincenzo De Luca ha spento ogni speranza di celebrare anche all’aperto l’arrivo del nuovo anno con l’annuncio di un’ordinanza entro domani che ricalcherà le regole già scattate lo scorso anno per le feste natalizie. In tutta la Campania sarà quindi vietata anche la vendita degli alcolici di sera e ogni tipo di affollamento all’aperto: «Non possiamo immaginare di avere assembramenti di decina di migliaia di persone senza mascherine – ha detto De Luca – e un po’ su di giri come inevitabile che sia». Inutile secondo il governatore ogni ipotesi di compromesso, come imporre l’uso della mascherina o il ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021) Diggiare ilintanto a Napoli quanto nel resto dellanon se ne parla neanche per quest’anno. Il governatore Vincenzo Deha spento ogni speranza di celebrare anche all’aperto l’arrivo del nuovo anno con l’annuncio di un’ordinanza entro domani che ricalcherà le regole già scattate lo scorso anno per lenatalizie. Inlasarà quindi vietata anche la vendita degli alcolici di sera e ogni tipo di affollamento all’aperto: «Non possiamo immaginare di avere assembramenti di decina di migliaia di persone senza mascherine – ha detto De– e un po’ su di giri come inevitabile che sia». Inutile secondo il governatore ogni ipotesi di compromesso, come imporre l’uso della mascherina o il ...

Advertising

LaStampa : Covid, oltre 4mila nuovi casi in Veneto. In Campania niente feste di piazza a Natale e Capodanno - GeMa7799 : Niente feste in piazza, De Luca chiude il Capodanno...Vietati assembramenti e la vendita di alcolici il 24 dicembre… - SalvatoreDare : ++ #Capodanno: #DeLuca, niente feste di piazza in #Campania ++ Ordinanza anche per evitare #assembramenti la vigilia di #Natale - NazzarenoMi : RT @tempoweb: Niente feste in piazza De Luca chiude il Capodanno - tempoweb : Niente feste in piazza De Luca chiude il Capodanno -