Meloni&Letta Più duellano e più si legittimano | reciprocamente

(Di martedì 14 dicembre 2021) Complici come il caldo con il freddo, il nord con il sud e la luna con il sole, domenica sera Giorgia Meloni ed Enrico Letta, la leader della destra e il leader della sinistra, sempre specchiandosi l’uno nell’altra, si sono cimentati in un duello a distanza. Dopo essersi infatti tanto cercati e incontrati pubblicamente in questi mesi, al punto da aver indispettito e anche insospettito la destra della destra e la sinistra della sinistra (“questi due hanno un accordo sul Quirinale” deve aver pensato il non lucidissimo Matteo Salvini), ecco che i due leader opposti d’Italia si sono incontrati-scontrati per l’ennesima volta. L’altro ieri, appunto. E allora Giorgia ha dato a Enrico del “Casalino di Macron”, un po’ scoattando come si dice a Roma, mentre Enrico su Twitter ha ironicamente fatto il verso a Giorgia e alla sua proposta di un presidente “patriota” opponendole la fotografia ...