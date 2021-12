Leonardo consegna al Kuwait i primi 2 di 28 Eurofighter Typhoon (Di martedì 14 dicembre 2021) Leonardo ha consegnato al Kuwait i primi due Eurofighter Typhoon della maxicommessa da 28 aeroplani destinati alla Forza Aerea del paese. Sono atterrati oggi in Kuwait. "Ottima operazione per l'Italia,... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 dicembre 2021)hato alduedella maxicommessa da 28 aeroplani destinati alla Forza Aerea del paese. Sono atterrati oggi in. "Ottima operazione per l'Italia,...

Advertising

fisco24_info : Leonardo consegna al Kuwait i primi 2 di 28 Eurofighter Typhoon: Guerini, ottima operazione. Profumo, proficua coll… - AlexScipione : Consegna avvenuta ?? - baratto_m : RT @AlexScipione: ???????? Aerocisterna Boing Kc-767 dell'Aeronautica militare italiana in missione nel Mediterraneo, probabilmente per riforni… - AlexScipione : ???????? Aerocisterna Boing Kc-767 dell'Aeronautica militare italiana in missione nel Mediterraneo, probabilmente per r… - AMaggia_avphoto : Il Kuwait prende in consegna da Leonardo i primi due velivoli da combattimento Eurofighter Typhoon ??… -