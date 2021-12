Le Pmi di lecco sono tra le più solide Il default lontano

(Di martedì 14 dicembre 2021) Lo studio: il 28% delle società provinciali hanno un rating con rischio post Covid elevato -otto punti in meno della media nazionale

... 30,840 (48) Cosenza: 30,122 (9) Pistoia: 28,960 (52) Barletta - Andria - Trani: 28,853 (5) Pesaro e Urbino: 28,433 (25) Ferrara: 28,035 (81) Prato: 27,638 (27) Arezzo: 27,364 (60): 27,223 (10) ...Analisi Studio Temporary Manager " Focus Lombardia Nel 2020 ben il 36% dellelombarde con fatturato tra i 5 e i 50 mln di euro ha un rating a rischio (nel 2019 era il 35%), ...(29%) e(28%).Il 36% delle piccole e medie imprese ha un rating con profilo di rischio elevato, ma a Lecco le Pmi sono più solide, sia della media nazionale che di quella lombarda. A fotografa ...Sottoscritto un protocollo d’intesa, della durata di tre anni, per il coordinamento degli interventi e delle attività da mettere in campo per promuovere e sostenere l’internazionalizzazione delle impr ...