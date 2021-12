L’Artico come il Mediterraneo, Onu conferma temperatura record di 38 gradi (Di martedì 14 dicembre 2021) Trentotto gradi centigradi. Questa la temperatura più alta mai registrata nelL’Artico, confermata ufficialmente oggi dall’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm). La temperatura record è stata rilevata il 20 giugno dello scorso anno nella città siberiana di Verkhoyansk, dove si sono avuti 18 gradi in più rispetto alla media giornaliera massima della zona per giugno. Un clima ”più adatto al Mediterraneo che alL’Artico”, ha detto l’Omm, parlando di ”campanello di allarme”. L’agenzia dell’Onu ha spiegato che la temperatura di 38°C è stata misurata in una stazione meteorologica durante “un’eccezionale e prolungata ondata di caldo siberiano” che ha portato anche a numerosi incendi boschivi. L’Omm ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021) Trentottocenti. Questa lapiù alta mai registrata nelta ufficialmente oggi dall’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm). Laè stata rilevata il 20 giugno dello scorso anno nella città siberiana di Verkhoyansk, dove si sono avuti 18in più rispetto alla media giornaliera massima della zona per giugno. Un clima ”più adatto alche al”, ha detto l’Omm, parlando di ”campanello di allarme”. L’agenzia dell’Onu ha spiegato che ladi 38°C è stata misurata in una stazione meteorologica durante “un’eccezionale e prolungata ondata di caldo siberiano” che ha portato anche a numerosi incendi boschivi. L’Omm ha ...

