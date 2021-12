(Di martedì 14 dicembre 2021) TRECASTAGNI (ITALPRESS) – Sono statinel corso della 16esima edizione deldi Trecastagni, organizzata dal presidente di Sicilpool Pippo Leone. La tradizionale “”, che riconosce i meriti a chi, fra giocatori, allenatori, dirigenti, manager, giornalisti, si è distinto nell’anno solare che sta per concludersi, è andata al direttore dell’agenzia di stampa Italpress Gaspare Borsellino, al ciclista professionista Damiano Caruso, alla judoka atleta paralimpica medaglia di bronzo a Tokyo Carolina Costa, all’allenatore della nazionale maschile di volley Ferdinando De Giorgi, alla componente della Giunta nazionale del Coni Antonella Del Core, alla giocatrice della nazionale femminile di volley Paola Egonu, al sindaco di ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Galà dello Sport, undici premiati con “La Castagna d’Argento 2021” - - ItaliaNotizie24 : Galà dello Sport, undici premiati con “La Castagna d’Argento 2021” - MasterblogBo : TRECASTAGNI (ITALPRESS) – Sono stati undici i premiati nel corso della 16esima edizione del Galà dello Sport di Tre… - CorriereCitta : Galà dello Sport, undici premiati con “La Castagna d’Argento 2021” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Galà dello Sport, undici premiati con “La Castagna d’Argento 2021” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Galà dello

Pescara - Al Granorganizzato per lo sport paralimpico azzurro è stato invitato anche il dirigente pescarese Simone D'Angelo , unico abruzzese presente. Si chiama "The Blue Carpet 2021" l'evento di gala ...Labbra giovani: i prodotti antinvecchiamento guarda le foto Leggi anche › Labbra giovani: come cancellare le rughe del contorno labbra Successivamente 'con una matitastesso colore del ...