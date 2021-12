Fondi Piemonte, appello bis: un anno e 7 mesi all’ex governatore Cota. Condannati anche i deputati Tiramani (Lega) e Montaruli (Fdi) (Di martedì 14 dicembre 2021) L’ex presidente della Regione Piemonte, il leghista Roberto Cota, è stato condannato a un anno e 7 mesi di carcere dalla Corte d’appello di Torino per l’inchiesta sui rimborsi per gli ex consiglieri regionali. Con la stessa sentenza è stato condannato anche il deputato della Lega e attuale sindaco di Borgosesia Paolo Tiramani (a un anno e 5 mesi) e la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli (a un anno e 7 mesi). Il processo riguardava la regolarità dell’utilizzo dei Fondi destinati al funzionamento dei gruppi politici rappresentati in consiglio regionale fra il 2010 e il 2014. Si è trattato dell’appello bis, celebrato per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) L’ex presidente della Regione, il leghista Roberto, è stato condannato a une 7di carcere dalla Corte d’di Torino per l’inchiesta sui rimborsi per gli ex consiglieri regionali. Con la stessa sentenza è stato condannatoil deputato dellae attuale sindaco di Borgosesia Paolo(a une 5) e la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta(a une 7). Il processo riguardava la regolarità dell’utilizzo deidestinati al funzionamento dei gruppi politici rappresentati in consiglio regionale fra il 2010 e il 2014. Si è trattato dell’bis, celebrato per ...

Advertising

cittAgora : @twitorino, @CittaMetroTO , @regionepiemonte, @unito e @PoliTOnews insieme per ottimizzare la gestione dei fondi… - cittAgora : @twitorino, @CittaMetroTO , @regionepiemonte , @unito e @PoliTOnews insieme per ottimizzare la gestione dei fondi… - serenel14278447 : Fondi Piemonte, un anno e 7 mesi all'ex presidente Cota - Ansa_Piemonte : Fondi Piemonte: attesa sentenza per 'Rimborsopoli bis'. Tra imputati anche ex governatore Cota e parlamentare Monta… - lo_spiffero : I due ormai sono una coppia di fatto. Presentata la cabina di regia sul #Pnrr con cui gestiranno insieme i fondi in… -