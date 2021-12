F1, come cambieranno le regole nel 2022: obiettivo più sorpassi (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Mondiale di F1 si è appena concluso dal tracciato di Abu Dhabi, ma l’attenzione è da oltre un anno puntata sulle nuove auto che debutteranno nel 2022. Dopo una stagione di ritardo in seguito all’emergenza sanitaria tutto è pronto per vedere finalmente in pista delle monoposto rivoluzionarie che hanno un importante obiettivo: aumentare lo spettacolo. L’incertezza dovrebbe tornare protagonista nella massima formula che ha sviluppato delle auto che dovrebbero ‘semplificare’ i sorpassi ed in un certo senso equiparare le prestazioni tra i vari protagonisti. Ma come cambiano le regole per la prossima stagione? L’aspetto sarà completamente differente dalle attuali, le immagini della nuova F1 proposte in quel di Silverstone sono abbastanza eloquenti in merito. Sarà riproposto l’effetto suolo con delle ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Mondiale di F1 si è appena concluso dal tracciato di Abu Dhabi, ma l’attenzione è da oltre un anno puntata sulle nuove auto che debutteranno nel. Dopo una stagione di ritardo in seguito all’emergenza sanitaria tutto è pronto per vedere finalmente in pista delle monoposto rivoluzionarie che hanno un importante: aumentare lo spettacolo. L’incertezza dovrebbe tornare protagonista nella massima formula che ha sviluppato delle auto che dovrebbero ‘semplificare’ ied in un certo senso equiparare le prestazioni tra i vari protagonisti. Macambiano leper la prossima stagione? L’aspetto sarà completamente differente dalle attuali, le immagini della nuova F1 proposte in quel di Silverstone sono abbastanza eloquenti in merito. Sarà riproposto l’effetto suolo con delle ...

