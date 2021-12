Ex insegnante uccisa nel bolognese, arrestato vicino di casa (Di martedì 14 dicembre 2021) Svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Natalia Chinni, la 72enne insegnante in pensione trovata morta nella sua casa di Santa Maria Villiana a Gaggio Montano. I Carabinieri di Bologna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un vicino di casa ultrasettantenne della donna. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) Svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Natalia Chinni, la 72ennein pensione trovata morta nella suadi Santa Maria Villiana a Gaggio Montano. I Carabinieri di Bologna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di undiultrasettantenne della donna. L'articolo proviene da Italia Sera.

